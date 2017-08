Confiant, mais pas trop non plus

Trois victoires ne font pas une saison, mais ça peut drôlement aider à rétablir la confiance d’une équipe. C’est le cas de l’Impact.

Cependant, tout le monde prend un pas de recul pour éviter de tomber dans l’excès de confiance.

«On n’a rien accompli, on est encore derrière la ligne rouge, et ça, c’est un fait, a insisté Mauro Biello. On ne peut pas perdre le focus [en pensant] à certaines choses qu’on ne peut pas contrôler.

«Ce qu’on peut contrôler : le travail qu’on amène, notre mentalité et notre approche. Présentement, c’est bien, mais on sait qu’il y a encore du travail devant nous.»

Humilité

Hassoun Camara ne craint pas que la complaisance s’installe au sein du groupe puisque celui-ci se doit de rester humble.

«La chance qu’on a, c’est qu’on sait d’où on vient. On a assez souffert en première moitié de saison.

«Même si on savait que les choses allaient tourner, on faisait face à l’ambiance autour du club où les gens étaient très pessimistes et ne croyaient pas trop en nous.»

Un tournant

Le réel tournant pour l’Impact aura été ce revers de 4-0 subi au Red Bull Arena, à la fin juillet.

«C’était un mauvais match pour nous, a reconnu Biello. Si je dois regarder les choses en profondeur, on a eu une mauvaise séquence avec Houston, Dallas et les Red Bulls.

«Maintenant, on évite certaines erreurs et c’est important parce qu’on commence à avoir un peu de chimie et de rythme à l’attaque, on commence à terminer des matchs, compter des buts et ne rien donner à l’adversaire.

«On n’a pas donné beaucoup de chances aux autres équipes dans ces trois matchs. On était bien organisés et on a bien défendu et on a été très forts dans nos chances et pour finir nos actions.»