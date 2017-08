Adrian Gonzalez ne se fait pas d'attente

Adrian Gonzalez n’a pas pris part à un match avec les Dodgers de Los Angeles depuis le 11 juin en raison d’une blessure, mais il n’a pas l’intention de critiquer son utilisation lorsqu’il reviendra au jeu.

Gonzalez est blessé au dos, mais il devrait être en mesure de jouer cette fin de semaine. Les performances de la recrue Cody Bellinger laissent toutefois croire que celui ayant pris part cinq fois au match des étoiles ne verra pas beaucoup d’action.

«Je ne me suis pas fait d’attente, a mentionné le joueur de 35 ans en entrevue avec le quotidien "Los Angeles Times". Je ne vais pas arriver et dire que je veux jouer tous les jours. Je souhaite seulement faire partie de l’équipe et contribuer comme je le peux.»

Gonzalez a maintenu une moyenne au bâton de ,255 et frappé un circuit en 49 rencontres.

Les Dodgers connaissent présentement une saison historique comme le démontre leur fiche de 85-34.