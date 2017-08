Aaron Judge a appris sa leçon

Le cogneur des Yankees de New York Aaron Judge a certes 37 circuits à son actif cette saison, dont quelques-uns ayant parcouru plus de 425 pi, mais il n’a pas l’intention de les contempler longuement dans le rectangle des frappeurs.

Âgé de 25 ans et ayant 143 matchs d’expérience dans le baseball majeur, Judge apprend néanmoins rapidement. Le favori dans la course au titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine a récemment évoqué au quotidien «New York Post» une mésaventure vécue dans les rangs collégiaux pour justifier son comportement conservateur au bâton.

«À ma dernière année à l’école, une tonne de recruteurs assistaient à mes matchs et je croyais bien faire en leur montrant ce que je pouvais faire et en affichant un peu plus mes états d’âme. À ma première présence, j’ai frappé une balle loin au champ centre et je pensais au départ qu’il s’agissait d’un circuit. Je l’ai donc regardée partir et ensuite, j’ai commencé à faire du jogging vers le premier coussin. Finalement, la balle a touché le haut de la clôture et je ne me suis même pas rendu au deuxième but», a-t-il mentionné.

Le 2 juillet, Judge a réussi une longue balle de 496 pi durant une rencontre face aux Orioles de Baltimore au Yankee Stadium.