61 circuits, un record qui a encore de la valeur selon Stanton

Le cogneur des Marlins de Miami Giancarlo Stanton est sur une lancée depuis la pause du match des étoiles du baseball majeur, de sorte qu’il compte maintenant 45 circuits à sa fiche avec plus d’un mois à jouer à la saison régulière.

À ce rythme, il pourrait bien terminer la campagne 2017 avec une soixantaine de circuits. Bien sûr, le record de circuits en une saison, dans le baseball majeur, est de 73, établi en 2001 par Barry Bonds. Derrière Bonds, il y a Mark McGwire, qui en a frappé 70 en 1998, et Sammy Sosa, qui en claqué 66 la même année. À cet égard, Stanton se dirige certes vers une saison extraordinaire, mais elle ne devrait normalement pas marquer l’histoire.

Sauf que les marques de Bonds, McGwire et Sosa ont été établies dans ce qu’il est convenu d’appeler «l’époque des stéroïdes» et pour plusieurs observateurs, elles ne sont pas des plus légitimes. Avant cette période un peu regrettable, qui garde actuellement ses artisans les plus connus hors du Temple de la renommée, le record de circuits en une saison était de... 61. Une marque établie par Roger Maris avec les Yankees en 1961.

Alors, est-ce que Stanton, s’il en cogne 62, deviendrait d’une certaine façon le nouveau roi des coups de circuit? Pour le principal intéressé, c’est une question qui mérite d’être posée.

«En considérant certaines choses, je le pense», a-t-il récemment déclaré à un journaliste du «Sun-Sentinel», après un match des Marlins.

«Mais en même temps, ça n’a pas d’importance, a-t-il ajouté. Le record est le record. Sauf que personnellement, je le crois (que la marque de 61 circuits est le véritable record).»

Stanton continue néanmoins à s’interroger, intérieurement, à ce sujet, a-t-il nuancé.

«Tu grandis en regardant des films de Babe Ruth et (Mickey) Mantle et ces gars-là et 61 est le chiffre qui compte quand tu es jeune», a-t-il observé.

Or, il sait bien que ses pensées ne changent pas la réalité, ce pour quoi il répète que «le record (de Bonds) est le record».

Au-delà de cela, il ne tient pas trop à en parler. Pour l’instant, son jeu se porte très bien – il a récemment frappé six circuits en autant de parties – mais il lui resterait encore 17 longues balles à frapper avant de rejoindre et dépasser la marque établie par Roger Maris. Alors il vaut mieux ne pas trop l’embêter avec ça.

«Revenez me voir quand je serai rendu à 59, a-t-il laissé tomber. Je les prends un à la fois.»