Yanick Jean : «On a hâte que ça recommence!»

Les camps des recrues sont lancés dans plusieurs villes de la Ligue de Hockey junior majeur du Québec, dont celui des Saguenéens de Chicoutimi.

L’entraîneur-chef des «Sags» Yanick Jean est clair, les jeunes ont tout à gagner s’ils visent une participation au vrai camp, la semaine prochaine.

«Si t’es capable de tenir ton bout dans ce camp-là, tu mériteras une invitation avec les vétérans», a prévenu l’instructeur sur les ondes de TVA Sports, jeudi.

«Si tu veux percer une formation de la LHJMQ, tu dois être capable de dominer contre des jeunes de ton âge.»

Les partisans de l`équipe bénéficieront aussi de la tenue de camp, puisqu’ils pourront voir les recrues à l’œuvre en attendant le début du calendrier.

«Les gens nous en ont parlé tout l’été, ils ont tellement hâte que ça recommence! »

Il faut dire que les succès des Saguenéens la saison dernière y sont pour beaucoup. Chicoutimi a conclu la récente campagne au deuxième rang de la section Est.

En séries éliminatoires, ils se sont bien battus jusqu’en demi-finales, lors desquelles ils ont été forcés de rendre les armes face aux puissants Sea Dogs de Saint John.

«Nous [les entraîneurs et la direction] sommes aussi dans le ‘piège’. Depuis deux semaines, on a aussi hâte que ça recommence! On est comme des enfants.

«C’est sûr que cela a rapport avec notre performance en séries.»