US Open: Azarenka pourrait déclarer forfait

L'ancienne numéro 1 mondiale Victoria Azarenka a admis jeudi qu'elle pourrait déclarer forfait pour l'US Open (28 août-10 sept) en raison de sa rupture avec le père de son fils et des procédures pour obtenir la garde de l'enfant.

«Peu après Wimbledon, le père de Leo et moi, nous nous sommes séparés et nous tentons depuis de résoudre les questions de garde. En l'état actuel des choses, la seule solution pour moi de disputer l'US Open serait de laisser Leo en Californie (leur lieu de résidence), ce que je ne veux pas faire», a expliqué la Bélarusse sur les réseaux sociaux.

«J'espère encore qu'il pourrait y avoir des développements positifs afin de résoudre cette situation difficile et de me permettre de rejouer (...) Mais aucun parent ne devrait avoir à choisir entre son enfant et sa carrière», a-t-elle insisté.

Agée de 28 ans et 204e au classement WTA, Azarenka a donné naissance à son premier enfant en décembre. La double lauréate de l'Open d'Australie (2012, 2013), était revenue sur le circuit WTA fin juin à Majorque après treize mois d'absence.

Elle avait atteint le mois dernier les huitièmes de finale à Wimbledon. Elle avait toutefois déclaré forfait cette semaine, en invoquant des raisons personnelles, pour le tournoi de Cincinnati, dernière répétition générale avant les Internationaux des États-Unis.