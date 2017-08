Une occasion à saisir pour les Alouettes

Après une semaine d’entraînement bien remplie, les Alouettes de Montréal tenteront de signer leur première victoire de la saison à l’étranger alors qu’ils seront de passage à Toronto samedi pour y affronter de nouveau Marc Trestman et les Argonauts.

Le visage de l’équipe ontarienne pourrait toutefois être différent puisque Ricky Ray devrait être en mesure d’amorcer la rencontre. Blessé à l’épaule droite, le quart-arrière avait raté le match entre les deux équipes vendredi dernier, un gain de 21-9 des Moineaux.

«Ça fait plusieurs années qu’il est dans la ligue, on sait un peu de quelle façon il opère, a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes, Jacques Chapdelaine, au terme de l’entraînement, jeudi. Est-ce qu'il sera là pour toute la partie? Je ne sais pas encore. Il faut se préparer à toute éventualité.»

C’est Jeff Mathews qui avait amorcé la rencontre au poste de quart pour les Argos la semaine dernière. Il a ensuite été remplacé en deuxième demie par Cody Fajardo, qui a causé des ennuis aux Alouettes en raison de sa mobilité.

«Dans le style de défensive qu’on avait, il [Fajardo] nous a causé des problèmes. On avait des ouvertures et il ne se gênait pas pour courir, a analysé le secondeur Nicolas Boulay. Ray, c’est plus un ''pocket passer ''. On va pouvoir revenir avec notre mentalité d’amener de la pression et de l’obliger à se débarrasser du ballon plus rapidement.»

Un match-clé

La formation montréalaise occupe le premier rang de la section Est, malgré un dossier de 3-4. Une victoire lui permettrait de creuser l’écart sur les Argos et ainsi d’avoir l’avantage sur ses rivaux advenant une égalité au classement au terme du calendrier régulier.

«C’est une équipe de l’Est, c’est un match qui vaut quatre points à nos yeux, a poursuivi le Québécois. On a prouvé la semaine passée qu’on était une meilleure équipe. Malgré la victoire, on a fait beaucoup d’erreurs. Toute la semaine, on a voulu corriger ces erreurs pour qu’on arrive au match et qu’on performe au niveau dont on est capable.»

De bons mots

De son côté, le receveur de passes George Johnson pourrait voir ses responsabilités augmenter d’ici la fin de la campagne. L’Ontarien de 23 ans a réussi son premier touché en carrière dans la Ligue canadienne de football la semaine dernière. Chapdelaine aime la progression du jeune athlète.

«Même si c’est un jeune joueur avec peu d’expérience, il compose très bien avec les éléments de la partie. Il ne semble pas se faire prendre par la grosseur d’un match. Il est productif, il veut avoir le ballon, mais il le fait de façon humble», a expliqué le pilote.

Chapdelaine a aussi confirmé que le secondeur Frédéric Plessius ne sera pas en mesure d’affronter les Argonauts en raison d’une contusion à une jambe.

Malade, Luc Brodeur-Jourdain n’a pas participé à la séance d’entraînement.