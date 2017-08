Un arrêt de travail dans la NFL en 2021?

L’Association des joueurs de la National Football League (NFLPA) croit un arrêt de travail pratiquement inévitable en 2021, selon ce qu’a révélé de directeur exécutif DeMaurice Smith au Sports Illustrated, dans une entrevue publiée jeudi.

«Je crois qu'une grève ou un lock-out en 2021 sont virtuellement assurés», a déclaré Smith.

«Je ne sais pas s’il y aura des matchs annulés, mais jetons un coup d’œil à l’histoire. Les propriétaires acceptent une entente en 2006 et y mettent fin en 2008. Nous, les joueurs, acceptons une entente en 2011 et choisissons de ne pas y mettre fin parce que nous aimons les conditions. »



«Les bienfaits mutuels qui étaient censés résulter du départ des propriétaires de la dernière fois n’ont pas fait surface. Les propriétaires ont comploté entre eux. Nous avons découvert qu’ils nous avaient menti.»

Une des causes du fossé entre le syndicat et la NFL serait la différence entre la valeur monétaire des contrats des joueurs de football et celle, plus élevée, des joueurs de la National Basketball Association (NBA).



Les propriétaires des équipes de la NFL ont imposé un lock-out entre mars et juillet 2011, arrêt de travail provoqué par des conflits portant sur le plafond salarial, la sécurité des joueurs, le partage des revenus, les contrats de télédiffusion, la durée de la saison et les salaires des recrues, entre autres.