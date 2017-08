Patrick Corbin dominant au monticule

Le lanceur des Diamondbacks de l’Arizona Patrick Corbin a fait la vie dure aux frappeurs des Astros de Houston, menant son équipe à un gain de 4-0, jeudi au Texas.

Corbin (10-11) n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles en huit manches et deux tiers de travail, retirant sept rivaux sur des prises au passage.

Archie Bradley a ensuite mis fin à la rencontre en éventant le dernier frappeur adverse.

Daniel Descalso s’est signalé en quatrième manche avec un circuit à l’intérieur du terrain. Jake Lamb a pour sa part cogné une longue balle à la sixième reprise.

A.J. Pollock et Ketel Marte ont chacun obtenu deux coups sûrs.

Le revers est allé au dossier de Mike Fiers (7-8), qui a concédé deux points mérités, sept coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches et un tiers.