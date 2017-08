Floyd Mayweather : «Mon dernier combat»

La fébrilité commence à se faire sentir dans le camp de Floyd Mayweather à quelques jours de son affrontement très attendu face à Conor McGregor. D’autant plus que pour le boxeur de 40 ans, ce combat devrait être le dernier d’une longue et prolifique carrière.

C’est du moins dans cet état d’esprit qu’il aborde son duel du 26 août prochain au T-Mobile Arena, à Las Vegas.

«J’ai donné ma parole à mon équipe et à mes enfants et je compte bien la tenir. Ce combat sera mon dernier», a affirmé Mayweather, jeudi soir, en conférence téléphonique.

Auteur d’une fiche parfaite de 49-0 et de 26 K.-O. dans la boxe professionnelle, le pugiliste américain était sorti de sa retraite pour ajouter une 50e victoire à son palmarès. Quelle que soit l’issue du combat, ses plans sont clairs pour la suite des choses.

Il souhaite retourner à la retraite pour s’occuper de son entreprise Mayweather Boxing & Fitness et de sa famille.

«Je veux être là pour mes enfants qui iront au collège. L’éducation, c’est extrêmement important dans ma maison. Je veux leur donner la chance de faire des choses que je n’ai pas pu faire. Je veux qu’ils aillent au collège et qu’ils tirent les bénéfices de mon entreprise pour atteindre un autre niveau. Je veux leur redonner pour qu’ils redonnent à leur tour, un jour, à leurs enfants.»

Né pour gagner

Malgré les circonstances et l’enjeu entourant ce combat, Mayweather n’entrevoit qu’un seul scénario. «J’essaie de ne pas penser à la défaite. Je suis né pour être un gagnant. Je ne serais pas rendu là où je suis aujourd’hui si je n’avais pas pris de risques. Ça ne me dérange pas de mettre ma fiche de 49-0 en jeu.»

L’idée de combattre à l’âge de 40 ans, face à un rival de 11 ans son cadet, ne l’inquiète pas non plus.

«Je ne suis pas le même Floyd Mayweather que j’étais il y a 21 ans. Et je ne suis plus celui que j’étais il y a cinq ou deux ans. Mais j’ai une grande intelligence et expérience du ring après avoir été à un si haut niveau pendant toutes ces années», a-t-il conclu.