L’Impact vers la première moitié du classement

Après une grosse soirée de travail mercredi, une victoire de 3-0 de l’Impact de Montréal sur le Fire de Chicago, les partants ont profité d’un avant-midi de régénération, jeudi.

Fort d’une performance inspirée contre le Fire, les joueurs avaient le sentiment du devoir accompli. Sauf que le travail est loin d’être terminé. Le XI montréalais retrouvera ses partisans dès samedi, alors que le Real Salt Lake sera en ville.

«Je pense que les trois derniers matchs ont été très bons, s'est réjoui le gardien Evan Bush. Nous sommes redevenus nous-mêmes. Nous trouvons des façons de gagner.»

«On n’a pas le temps de rester euphoriques, a prévenu le défenseur Laurent Ciman. Les têtes sont bien reposées. Notre objectif est clair et c’est de faire partie des équipes en éliminatoires.»

Avec une victoire, l’Impact pourrait faire un nouveau bond au classement pour se retrouver au cinquième rang dans l’Est. Gagnant à ses trois dernières rencontres, le Bleu-blanc-noir (9-8-6, 33 points) ne se retrouve plus qu'à deux points de l'Atlanta United, du sixième rang de l'Association de l'Est et des séries.

D’ailleurs, ceux qui n’ont pas joué mercredi se sont entraînés à plein régime jeudi, dont le milieu québécois Ballou Tabla. Les entraîneurs devront assurément faire tourner l’effectif, même s’ils espèrent compter sur leurs stars, Nacho Piatti et Blerim Dzemaili.

