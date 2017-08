Les Twins se reprennent face aux Indians

Les Twins et les Indians de Cleveland se sont partagé les honneurs d’un programme double disputé jeudi, au Minnesota. Après avoir été défaits 9-3 plus tôt en journée, l’équipe locale est revenue en force en soirée pour signer une victoire de 4-2.

Eduardo Escobar a produit deux points dans la victoire des Twins grâce à un simple et un double. Max Kepler s’est aussi illustré chez les vainqueurs en claquant son 15e circuit de la saison. Dans la défaite, Jay Bruce a réussi son 30e coup de canon de la campagne.

Trevor Hildenberger (2-1) a signé la victoire. Il n’a accordé qu’un coup sûr en une manche et un tiers. Matt Belisle a réalisé le sauvetage. Du côté des Indians, le releveur Mike Clevinger (6-5) a encaissé le revers après avoir concédé deux points en deux manches et deux tiers.

Yan Gomes impose sa loi

Plus tôt en journée, Yan Gomes a produit quatre points dans la victoire des Indians. Il a d’abord claqué un circuit de trois points en huitième manche. En neuvième, il a poussé Carlos Santana au marbre avec un ballon-sacrifice.

Jason Kipnis a produit deux points dans la victoire notamment grâce à son 10e circuit de la saison.

Carlos Carrasco (12-5) a été le lanceur gagnant. En cinq manches, il n’a alloué qu’un point et cinq coups sûrs en plus de réaliser neuf retraits au bâton. La défaite est allée dossier de Kyle Gibson (6-10), qui a accordé trois points et sept coups sûrs en quatre manches de travail.