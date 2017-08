Les Penguins participent aux enchères de Will Butcher

Le directeur général Jim Rutherford a révélé au Pittsburgh Post-Gazette mercredi que les Penguins de Pittsburgh sont parmi les équipes qui tentent d’obtenir Will Butcher, joueur le plus convoité issu des rangs universitaires américains (NCAA) cet été.

Le nom du dernier récipiendaire du trophée Hobey Baker et champion de la NCAA dans l’uniforme des Pioneers de l’Université de Denver a déjà été associé aux Devils du New Jersey, aux Sabres de Buffalo et aux Golden Knights de Vegas.

Ceci dit, l’agent du défenseur, Brian Bartlett, a indiqué à TVA Sports que jusqu’à une vingtaine de clubs pourraient communiquer avec lui d’ici à ce que le joueur autonome sans compensation prenne une décision.

«Un joueur comme ça verra plusieurs équipes tenter leur chance, a constaté Rutherford. Nous ferons partie du groupe avec ces autres formations.»

Butcher, 22 ans, ne s’est pas entendu avec l’Avalanche du Colorado avant l’échéance des quatre ans après sa sélection au repêchage. L’arrière de 5 pi 10 po fut un choix de cinquième tour de l’Avalanche au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2013.

L’arrière a inscrit 37 points en 43 rencontres la saison dernière à Denver, et 32 lors de la campagne précédente. Il a guidé les Pioneers vers un triomphe en 2017 au championnat de la NCAA, le Frozen Four.