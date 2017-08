Les joueurs ne défieront pas Bettman, selon Gagné

À moins d’un revirement, les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne seront pas autorisés à porter les couleurs de leur pays aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1994, en février prochain. Pour Simon Gagné, il serait fort étonnant qu’on assiste à une mutinerie de la part des vedettes du circuit Bettman.

Gagné est bien placé pour s’entretenir sur ce chaud dossier dans le monde du hockey.

Médaillé d’or avec l’équipe canadienne aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, et témoin privilégié de la déconfiture de cette même équipe quatre ans plus tard à Turin, l’ancien hockeyeur de la LNH ne voit pas comment les meilleurs joueurs pourraient faire faux bond à leurs coéquipiers réguliers, malgré l’importance du tournoi olympique.

«Si je retourne en arrière, en 2006, et que ça aurait été la même situation alors que j’étais avec les Flyers, il faut que tu respectes l’organisation avec laquelle tu as signé un contrat. C’est ton employeur. Pour moi, les Jeux olympiques étaient un bonbon. Tu n’es pas payé, mais tu vas là pour le plaisir du hockey et pour la chance de représenter ton pays», a soutenu en entrevue au Journal de Québec la fierté de Sainte-Foy, dans le cadre de son tournoi de golf annuel au profit de Leucan, jeudi.

«En même temps, il faut que tu respectes la décision de la Ligue nationale, qui fait partie de tes employeurs. Si c’était moi, je respecterais mon contrat. Si certains décident d’y aller, j’imagine que la LNH va imposer des sanctions assez sévères à ces joueurs.»