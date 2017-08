Les Braves s’éclatent face aux Rockies

Les Braves d’Atlanta ont inscrit six points en septième manche pour filer vers une victoire de 10-4 face aux Rockies du Colorado, jeudi soir, à Denver.

Ender Inciarte a claqué deux circuits en solo pour les visiteurs, ses 9e et 10e de la saison.

Tyler Flowers et Freddie Freeman ont également propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour les Braves.

Matt Adams, avec un double, et Dansby Swanson, avec un triple, ont chacun produit deux points en septième manche pour la formation d’Atlanta, qui s’est alors donné une priorité de huit points.

Charlie Blackmon a tout de même fait sa part pour les Rockies en produisant deux points, notamment grâce à son 28e circuit de la saison.

Lucas Sims (1-3) a été le lanceur gagnant. En cinq manches au monticule, il a accordé deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en plus de retirer deux frappeurs sur des prises.

Jeff Hoffman (6-5) a encaissé le revers après avoir donné quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.