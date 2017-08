Justin Smoak étire les bras et donne la victoire aux Blue Jays

En claquant un circuit de deux points en fin de huitième manche, Justin Smoak a propulsé les Blue Jays vers une victoire de 5-3 face aux Rays de Tampa Bay, jeudi, au Rogers Centre de Toronto.

Avec ce gain, un deuxième consécutif, la troupe de John Gibbons a rejoint les Orioles de Baltimore au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine.

Elle a également remporté les honneurs de la série contre les Rays, qu’elle a vaincus trois fois en quatre rencontres.

Smoak en grande forme

En plus de donner la victoire aux siens avec son 33e circuit de la campagne, Smoak a conclu la rencontre avec trois points produits, deux coups sûrs et un point marqué.

En troisième manche, son simple a permis à Darwin Barney de croiser le marbre. En huitième, après qu’il eut catapulté l’offrande de Tommy Hunter de l’autre côté de la clôture, c’est Josh Donaldson qui l’a précédé à la plaque.

Donaldson a aussi connu un fort match en claquant ses 19e et 20e circuits de la saison, en première et en cinquième manches. En plus de produire deux points, il a également marqué à trois reprises.

Du côté des Rays, Mallex Smith a cogné un triple d’un point en quatrième manche. Brad Miller et Evan Longoria ont généré les autres points des visiteurs en sixième et en huitième manches.

Leone et Osuna tiennent le fort

Au monticule, les Jays ont pu compter sur les releveurs Dominic Leone et Roberto Osuna en fin de match. Leone (3-0) a obtenu la victoire bien qu’il ait accordé un point sur trois coups sûrs en une manche de travail.

Quant à Osuna, il n’a concédé qu’un coup sûr aux frappeurs adverses en neuvième manche ce qui lui a permis de signer son 32e sauvetage de la saison.

Du côté des Rays, Hunter (2-4) a encaissé la défaite après avoir alloué deux points en une manche.

Les Jays se dirigeront maintenant vers Chicago, où ils entreprendront une série de trois matchs contre les Cubs vendredi.