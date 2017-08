David Pastrnak, «six ans ou plus» avec les Bruins

Les Bruins de Boston ont l’intention de mettre David Pastrnak sous contrat à long terme, à hauteur de six ans ou plus, selon ce qu’a révélé le directeur financier Charlie Jacops à WEEI, mercredi.



«Nous n’avons certainement pas entretenu de discussions avec quelque équipe que ce soit à propos d’échanger David, a déclaré Jacobs à la station de radio de Boston, éclipsant ainsi les rumeurs de transaction. Les seules discussions que nous avons eues ont été entre nous, David et son agent.

«En toute honnêteté, notre intention de lui faire signer un contrat à long terme et, quand je dis long terme, c’est six ans ou plus. C’est dans notre mire.»

Don Sweeney, directeur général des Bruins, a déjà clairement signifié son intention de garder dans son giron Pastrnak, joueur autonome avec compensation à l’heure actuelle. Ces sorties suivent celle de Brian Lawton, ancien directeur général du Lightning de Tampa Bay et attaquant de la LNH qui avait écrit sur Twitter qu’il ne serait «pas surpris» si l’attaquant était échangé.

Les deux parties négocient actuellement une prolongation de contrat. Les pourparlers auraient cependant stagné.

Pastrnak, auteur de 70 points en 75 matchs la saison dernière, demanderait un contrat à long terme à hauteur de 6 millions $ annuellement. D’aucuns estiment que le pacte de huit ans et 68 millions $ octroyé par les Oilers d’Edmonton au jeune Leon Draisaitl servira de baromètre dans les négociations entre le Tchèque et les Bruins.



L’attaquant de 21 ans a écoulé en 2016-2017 la dernière saison de son contrat d’entrée de trois ans. Le choix de premier tour des Bruins au repêchage de la LNH en 2014 totalise 59 buts et 64 aides (123 points) en 172 rencontres depuis son arrivée sur le circuit en 2014-2015.