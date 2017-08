Dans la tête d’un joueur de soccer

L’ancien joueur de l’Impact Lloyd Barker invite les jeunes joueurs de soccer à entrer dans la tête d’un joueur professionnel.

Celui qui a porté le maillot bleu-blanc-noir de 1993 à 1998 et de 2001 à 2004 a lancé l’événement The Player’s Brain, qui se déroulera les 25 et 26 août au Soccerplexe Catalogna de Lachine.

«Je planifiais une conférence pour les entraîneurs, mais je voulais plutôt faire quelque chose pour les joueurs.

«Je voulais leur offrir quelque chose qui ne leur avait jamais été offert auparavant, et c’est pourquoi je me suis entouré de ces personnes.»

Pour mener à bien son projet, Barker n’a eu aucune difficulté à convaincre Patrice Bernier, Evan Bush, Laurent Ciman et Hassoun Camara de l’Impact.

Il a également enrôlé ses anciens coéquipiers Ali Gerba, Eduardo Sebrango et Dwayne De Rosario, de même que la médaillée olympique Josée Bélanger.

«Ils pourront enseigner et expliquer comment ils pensent, explique Barker. Ça va permettre aux gens d’apprendre le jeu d’une autre façon.

«Les joueurs seront sur le terrain et joueront contre quelques jeunes chanceux et ils porteront des casques avec micro pour expliquer ce qu’ils font en relation avec leur position.»

Pas juste les jeunes

Barker vise évidemment les jeunes, qui peuvent d’ailleurs s’inscrire sur le site www.theplayersbrain.com, mais il ne se limite pas à cette clientèle.

«Ça s’adresse aux jeunes, mais les membres des groupes de partisans de l’Impact pourraient aussi être intéressés», croit-il.

«Quand ils auront participé à cette activité, ils vont aller voir un match et ils vont mieux comprendre ce que font les joueurs qui leur auront expliqué leurs décisions.»

L’idée est donc de permettre aux jeunes et aux partisans de comprendre comment pensent et réagissent les joueurs qu’ils admirent et voient chaque semaine sur le terrain.

Barker a mentionné que les joueurs ne se sont pas fait prier pour participer. Il a d’ailleurs retenu un gardien, deux défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants pour couvrir toutes les positions.

«C’est une position unique et je veux partager mes connaissances avec les joueurs pour qu’ils comprennent pourquoi on prend certaines décisions, a souligné Evan Bush. Mais je ne veux pas m’adresser seulement aux gardiens, je veux parler aussi avec les autres joueurs pour qu’ils comprennent eux aussi.»

Josée Bélanger vise un autre objectif. Originaire de Coaticook, elle est partie de loin pour atteindre les sommets du soccer féminin international, remportant notamment une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

«J’aurai la chance de parler d’un parcours en soccer féminin et des perspectives.

«C’est seulement à l’âge de 13 ans que j’ai commencé à rêver de représenter le Canada sur la scène internationale. Je veux montrer quelles sont les étapes quand le rêve naît et quel est le parcours.»