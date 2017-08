Attentat de Barcelone : les membres d'équipes américaines de basketball universitaire sains et saufs

Les équipes masculines américaines de basketball des universités Clemson State, Oregon State, de l’Arizona et Tulane étaient en tournée en Espagne quand est survenu l’attentat terroriste à la camionnette de Barcelone, jeudi.

Après l’attaque qui a fait 13 morts et plus de 50 blessés, les quatre universités ont publiquement révélé que tous les membres de leurs équipes respectives étaient sains et saufs.

Les universités Tulane et Oregon State n’ont pas précisé si elles continueront leur tournée espagnole de matchs hors-concours, mais les deux autre formations ont révélé qu’elles mettaient fin à leur voyage et planifiaient leur retour en Amérique du Nord.

La police régionale de Catalogne a annoncé avoir arrêté un homme après qu'une camionnette a foncé dans la foule sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, La Rambla.