Le Rouge et Or inspiré par Anthony Auclair

Les Buccaneers de Tampa Bay sont soudainement devenus l’équipe de la NFL la plus populaire dans le vestiaire du Rouge et Or de l’Université Laval.

Tous sont impressionnés par les exploits d’Anthony Auclair au camp d’entraînement de l’équipe.

L’ancien receveur du Rouge et Or a d’ailleurs de réelles chances de se tailler une place dans la NFL selon l’entraîneur-chef Glen Constantin.

«Ce serait le premier. Je pense que les yeux vont se tourner vers notre programme et qu’il va y en avoir d’autres», explique-t-il.

Par ailleurs, le Rouge et Or croit avoir tous les outils pour remporter une deuxième Coupe Vanier consécutive.

«On ne perd pas beaucoup de joueurs. Il y a une bonne stabilité aussi. N’empêche qu’on a encore faim», explique le quart-arrière Hugo Richard.

«Avec le succès qu’on a eu l’an dernier (...), je pense qu’on peut aspirer aux grands honneurs», renchérit Glen Constantin.

