Anderson MacDonald échangé aux Wildcats de Moncton

Les Wildcats de Moncton ont mis la main sur l’attaquant Anderson MacDonald du Pheonix de Sherbrooke en retour de choix de premier tour en 2018 et 2019, d’un choix de second tour en 2019 et des droits du défenseur Jérémy Jacques.

À Moncton: MacDonald et 2e tour 2019



À Sherbrooke: 1ers tours 2018 et 2019 et un choix de 2e tour 2019 #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) August 17, 2017

Si Jérémy Jacques ne joue pas pour le Phœnix, Sherbrooke va récupérer son choix de 2e tour 2019. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) August 17, 2017

L’attaquant de 17 ans a amassé 29 buts et 12 mentions d’aide en 50 matchs avec le Pheonix lors de la dernière campagne dans la LHJMQ.

Celui qui est originaire de Quispamsis au Nouveau-Brunswick sera éligible au prochain repêchage de la LNH.