Une victoire mais pas de circuit pour Giancarlo Stanton

Le voltigeur des Marlins de Miami Giancarlo Stanton a vu sa séquence de six matchs avec au moins un circuit prendre fin, mercredi, mais son équipe a écrasé les Giants de San Francisco au compte de 8-1 en Floride.

Cependant, le joueur-vedette a bien fait en vertu de deux simples en quatre présences au bâton. Il a également croisé le marbre une fois pour les vainqueurs, qui ont marqué quatre fois en première manche.

Stanton revendique 44 longues balles et 94 points produits en 2017. Avant ce duel, il avait réussi 11 coups de quatre buts en 12 rencontres.

Chez les vainqueurs, Tomas Telis a poussé trois coureurs à la plaque, frappant notamment un double. Il a totalisé deux coups sûrs, tout comme Mike Aviles. Le receveur J.T. Realmuto et le joueur de troisième coussin Derek Dietrich ont inscrit deux points chacun. Le vétéran Ichiro Suzuki a agi à titre de frappeur suppléant en cinquième et il a permis à un coéquipier de compter grâce à un simple.

Le partant Jose Urena (11-5) a concédé un point non mérité, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.

Autre performance exécrable

Pour les Giants, qui affichent un dossier médiocre de 48-74, Jarrett Parker a frappé deux fois en lieu sûr et marqué le seul point des siens sur une erreur de Telis.

Matt Cain (3-10) a accordé cinq points, dont deux mérités, cinq coups sûrs et une passe gratuite en quatre tours au bâton. Il a éventé sept rivaux. Le droitier n’a pas remporté de décision depuis le 15 mai.

Avec cette 42e défaite de la campagne à l’extérieur, San Francisco occupe la cave de la section Ouest de la Ligue nationale avec un retard de 38 parties sur les meneurs, les Dodgers de Los Angeles.

Chaque formation a commis deux erreurs en défensive.