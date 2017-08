Olympiques: Evgeni Malkin nargue Alex Ovechkin

Les joueurs de la LNH ne seront pas aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Gary Bettman s’est montré clair sur le sujet. Cela n’a pas empêché certains joueurs comme Alex Ovechkin de défier la ligue et de menacer de se rendre en Asie malgré tout.

Reconnu comme le visage du hockey en Russie, Ovechkin est aussi proche du président russe Vladimir Poutine, ce qui lui a valu une flèche humoristique de son compatriote Evgeni Malkin au cours des derniers jours.

Questionné au sujet d’une possible participation aux Jeux en dépit de la décision de la LNH, Malkin a déclaré : «Je ne suis pas Ovechkin, Poutine ne m’appelle pas directement».

Evgeni Malkin, talking about the possibility of Olympic participation: "I am not Ovechkin. Putin doesn't call me." #Caps #Pens