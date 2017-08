Mayweather-McGregor: susciter l’espoir

Publié aujourd'hui à 07h53

Mis à jouraujourd'hui à 07h56

Pour un promoteur, dans n’importe quel sport de confrontation directe, l’intérêt et le succès passe surtout par l’impossibilité de prédire le résultat. Qui va gagner?

Mayweather Promotions vit actuellement ce problème avec le combat du 26 août prochain, au T-Mobile Arena de Las Vegas. La promotion monstre de Floyd Mayweather et Conor McGregor a réussi à attirer l’attention planétaire avec des conférences de presse qui ont eu l’air de vaudevilles mal organisés.

Le défi gigantesque, maintenant, est de piquer la curiosité des gens avec une possibilité de victoire du grand négligé à laquelle personne, pas même de l’UFC, ne croit.

Dans le coin rouge, avec une fiche de 49-0-0 et 26 K.-O., dont 26 victoires en combat de championnat du monde, il y a Mayweather. Un des meilleurs de toute l’histoire de la boxe professionnelle, ce qui remonte à près de 300 ans. Sa superbe défensive fait de lui un fantôme.

Dans le coin bleu, à ses débuts (0-0-0, 0 K.-O.), il y a McGregor. Malgré son expérience en combats ultimes, il se présentera sur le ring affreusement désavantagé, où seuls ses deux poings pourront faire la loi. Le gars va se sentir un peu tout nu.

Pour mettre un peu d’espoir, les manchettes sortent donc jour après jour mentionnant un Mayweather qui se dit lui-même loin du sommet de son art et louangeant son adversaire au plan de la jeunesse, de la grosseur, de la grandeur, de la portée, etc. L’art de créer le doute.

De son côté, McGregor annonce qu’il a mis l’ancien champion du monde Paul Malignaggi au tapis à l’entraînement, ce que réfute le principal intéressé, disant qu’il a plutôt été poussé.

De toute façon, Malignaggi s’est levé comme un ressort du tapis et même dans ses beaux jours, il n’aurait jamais gagné un round contre Mayweather. Le champion UFC maintient sa prédiction de liquider son adversaire en dedans de quatre rounds.

L’ex- champion du monde des poids lourds Larry Holmes déclare de son côté de ne pas considérer McGregor pour battu. Si Larry le dit...

Les manchettes et les déclarations devraient s’accentuer dans les prochains jours. Susciter de l’espoir pour que les amateurs, et surtout les curieux, y croient et mettent la main dans leur portefeuille.

En toute honnêteté, quels sont les chances de McGregor? À moins d’une blessure grave à Mayweather, aucune. Tout comme Mayweather n’aurait aucune chance dans un octogone.

Quel coup de génie d’avoir pensé à un tel combat. Les millions vont pleuvoir. D’ailleurs, McGregor va faire plus d’argent le 26 août que durant toute sa carrière de combattant UFC.

Monter dans le ring avec «Money Mayweather», c’est gagner le gros lot. Demandez à Manny Pacquiao.