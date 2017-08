Les Mariners résistent face aux Orioles

Malgré la poussée des Orioles de Baltimore en début de neuvième manche, les Mariners ont résisté et se sont finalement imposés par la marque de 7-6, mercredi, à Seattle.

Yonder Alonso a été l’un des principaux artisans de cette victoire avec une production de trois points. Le joueur de premier but a claqué son 23e circuit de la saison, bon pour deux points, et a réussi un simple d’un point.

Leonys Martin a inscrit le point victorieux, en sixième manche, grâce à son troisième circuit de la campagne.

Du côté des Orioles, Tim Beckham a produit deux points, notamment avec sa 17e longue balle de la saison.

Tony Zych (6-3) a obtenu la victoire. Le releveur des Mariners n’a accordé que deux coups sûrs aux frappeurs adverses en une manche et deux tiers. Marc Rzepczynski a réalisé son premier sauvetage de la saison.

Ubaldo Jiménez (5-8) a encaissé la défaite après avoir alloué six points et huit coups sûrs en quatre manches et un tiers.