Les Blue Jays ferment la porte aux Rays

En cognant un simple d’un point en sixième manche, Ryan Goins a permis aux Blue Jays de s’imposer par la marque de 3-2 face aux Rays de Tampa Bay, mercredi soir, au Rogers Centre de Toronto.

Steve Pearce a profité de la frappe de Goins pour franchir le marbre et inscrire le point de victoire.

Les Jays ont pris les devants dès la troisième manche grâce à Jose Bautista. En claquant son 21e double de la saison, le voltigeur a permis à Raffy Lopez de croiser la plaque.

À la manche suivante, Pearce a ajouté à l’avance des siens grâce à un circuit en solo, son 12e de la campagne. Le voltigeur a d’ailleurs connu une bonne soirée au bâton, frappant deux coups sûrs en quatre présences. Il a également marqué à deux reprises.

La réplique

Les Rays ont répliqué en cinquième manche. Mallex Smith a profité d’un roulant de Brad Miller pour réduire l’écart à un point.

Après que Pearce eut inscrit le troisième point des favoris de la foule, les Rays ont à nouveau marqué en septième manche lorsqu’Aaron Loup a accordé un but sur balles à Steven Souza fils alors que les buts étaient remplis. Smith en a profité pour marquer.

Marcus Stroman (11-6) a signé la victoire. Le partant des Jays a alloué deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles aux frappeurs adverses en six manches et un tiers. Il a également réalisé sept retraits au bâton. Roberto Osuna a assuré le sauvetage, son 31e de la saison.

Du côté des Rays, le lanceur partant Jacob Faria (5-4) a encaissé le revers. Il a concédé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer trois frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers.

Par ailleurs, le gérant des Jays John Gibbons a été expulsé du match pour la cinquième fois de la saison. Aussi, Goins a quitté la rencontre en sixième manche après s’être blessé lors d’une glissade au deuxième but.

Le quatrième et dernier match de la série entre les deux formations aura lieu jeudi.