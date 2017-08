Le plus gros événement de sports extrêmes au pays, c'est ce weekend!

Ne cherchez plus. L'activité à faire le weekend prochain, c'est d'assister à Jackalope. Et pour sa 6e édition, le festival frappe fort avec la venue de Tony Hawk et du héros local PLG!

Du 18 au 20 août, le Parc olympique rassemblera le légendaire planchiste, en plus du meilleur skateur québécois de l’histoire, Pierre-Luc Gagnon. Ils donneront ensemble une démo exclusive. Que vous soyez un curieux, un vétéran du skate ou simplement un mordu des sports d'adrénaline, vous pouvez vous attendre à un spectacle hors du commun.

Si Montréal est considérée comme la capitale canadienne du skate, le festival sait faire les choses en grand, lui-aussi. En effet, une rampe inédite de 14 pieds, conçue spécialement pour l'occasion, sera installée pour que s'y donnent à fond le «Birdman» et PLG.

Au programme: compétitions de Base Jump, d'escalade et de skate, démonstrations de slackline, de BMX, de Fatbike, de FixedGear et de motocross.

Jackalope, c'est aussi des shows de musique, des foodtrucks, un parcours à obstacles, du soccer-bulle et plus encore.

Grâce à son partenariat avec Vidéotron, le festival propose une zone de réalité virtuelle, un half pipe immanquable et une borne de recharge pour cellulaires où vous pourrez jouer à Tony Hawk sur PlayStation.

Rappelons-nous que le skateboarding est tout récemment devenu discipline olympique et s'apprête à faire son entrée aux Jeux de 2020, à Tokyo.

Jackalope met vraiment le paquet cette année, mettant de l'avant sept sports et une foule d'activités connexes. Autant pour être en proximité avec des athlètes d'exception que pour profiter de son ambiance survoltée, nous avons hâte d'y être!

