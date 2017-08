EN DIRECT: Impact – Fire

L’Impact est de retour au Stade Saputo, ce soir, alors qu’il reçoit Bastian Schweinsteiger et le Fire de Chicago.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

Nous sommes en deuxième demie. La marque est de 3-0 pour l'Impact.

DEUXIÈME DEMIE

58e minute | David Accam (CHI) déjoue Evan Bush... mais il était hors-jeu

48e minute | Chris Duvall (IMFC) reçoit un jaune après un solide contact avec David Accam

46e minute | Début de la deuxième demie

PREMIÈRE DEMIE

38e minute | BUT - Ignacio Piatti (IMFC) confond la défense du Fire et le gardien Lampson, c'est 3-0 pour l'Impact!

36e minute | BUT - Matteo Mancosu (IMFC) marque sur un tir de pénalité après avoir été fauché par le gardien Matt Lampson, qui reçoit d'ailleurs un jaune, c'est 2-0 pour l'Impact

28e minute | Laurent Ciman (IMFC) est en douleur après un atterrissage difficile, Kyle Fisher se réchauffe, mais le Belge restera dans le match

20e minute | Victor Cabrera (IMFC) reçoit un jaune pour un tacle complètement raté

18e minute | David Accam (CHI) prend un tir de loin et force Evan Bush à réaliser un premier arrêt dans le match

6e minute | BUT - Profitant d'un moment d'instabilité en défense pour le Fire, Ignacio Piatti (IMFC) surprend le gardien Matt Lampson et c'est 1-0 pour l'Impact

5e minute | Joao Meira se blesse du côté du Fire, il est remplacé par Christian Dean en défense centrale

1ère minute | Début du match

Chicago s’amène à Montréal alors que l’Impact semble reprendre des couleurs. Inspiré par le travail de Blerim Dzemaili et Samuel Piette, le club montréalais a obtenu une belle victoire de 3-0 à Philadelphie, samedi dernier. Il s’agissait alors d’un deuxième gain de suite pour la troupe de l’entraîneur Mauro Biello.

Montréal pourrait donc obtenir une troisième victoire de suite pour la première fois de la saison, ce soir.

En revanche, c’est plus compliqué pour Chicago. Après avoir marché sur la compétition pendant près de trois mois suivant l’arrivée de Schweinsteiger au début d’avril, le Fire s’est mis à toussoter au cours des dernières semaines, ayant perdu trois de ses quatre derniers matchs. Surtout, la formation de l’Illinois peine sur les pelouses adverses depuis le début de la saison, où elle ne compte de que deux victoires en 12 sorties.

L’Impact doit toutefois se méfier : le Fire n’est pas à court de qualité et le prolifique buteur Nemanja Nikolic, qui n’a pas marqué depuis cinq matchs, cherchera sans aucun doute à secouer sa léthargie.

Voici les formations pour le match de ce soir. Celle de l’Impact est exactement la même que samedi dernier.

A few changes to our Starting XI pres. by @UIHealth, as Homegrown midfielder @DjoMihailovic makes his first start in @MLS ��#cf97 #MTLvCHI pic.twitter.com/mIlUe8vEFi