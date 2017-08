Clayton Richard dominant face aux Phillies

Le lanceur partant Clayton Richard a été dominant au monticule pour mener les Padres vers un gain de 3-0 face aux Phillies de Philadelphie, mercredi, à San Diego.

Richard (6-12) a œuvré pendant neuf manches complètes et il a accordé seulement trois coups sûrs pour mériter la victoire. Il a également retiré six frappeurs sur des prises et concédé un but sur balles.

Wil Myers a pour sa part produit le premier point de la rencontre avec un simple en première manche. Il a par la suite volé le marbre pour doubler l’avance des siens.

Hunter Renfroe a cogné un double dans le champ gauche pour permettre à Cory Spangenberg de croiser le marbre en sixième manche.

La défaite est allée au dossier de Nick Pivetta (4-8). Le droitier de 24 ans a concédé cinq coups sûrs et trois points en cinq manches. Il a tout de même retiré 11 frappeurs sur des prises.