Biello heureux de la performance défensive de ses hommes

L’entraîneur de l’Impact, Mauro Biello, était particulièrement satisfait d’avoir vu ses ouailles blanchir l’adversaire pour un deuxième match de suite, mercredi soir.

L’Impact a profité de ses chances pour l’emporter 3-0 contre le Fire, le même score que samedi dernier à Philadelphie.

«C'était un match important pour nous, on jouait contre une très bonne équipe, a-t-il rappelé, après la rencontre. On a bien défendu, on était compacts. Oui, ils ont eu plus le ballon, mais on leur a fait mal en contre-attaque.»

«Je suis content qu'on n'ait pas accordé de buts, a-t-il également mentionné. Parce que c'était une bonne équipe et on a été capable d'avoir un blanchissage pour un deuxième match de suite.»

Biello a aussi rendu hommage à Ignacio Piatti, auteur de deux buts. L’Argentin a toutefois évoqué ses discussions contractuelles dans le vestiaire, après la rencontre, un sujet que l’entraîneur n’a pas voulu toucher.

«Nacho, c'est un des meilleurs dans la ligue et il le démontre, a expliqué Biello. Il est comme les (David) Villa, les (Sebastian) Giovinco, des gars qui sont capables de faire la différence. Mais je veux juste parler du terrain. Je sais qu'ils sont en négociations, mais je veux juste parler du terrain.»

