Alouettes: un sentiment de déjà-vu pour Touré

Depuis le début de la semaine, le Québécois Oumar Touré pourrait avoir l’impression de vivre le jour de la marmotte.

Samedi à Toronto, la recrue de 24 ans obtiendra son tout premier départ dans la LCF alors qu’il jouera à la position de centre-arrière des Alouettes. Comme on le sait, Jean-Christophe Beaulieu ne prendra pas part au match contre les Argonauts en raison d’une blessure au genou gauche survenue vendredi dernier.

Ce n’est pas la première fois que Touré et Beaulieu se retrouvent dans cette situation. Alors qu’ils portaient les couleurs du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Touré avait remplacé Beaulieu dans un contexte similaire.

«J’étais aussi un joueur de première année à l’époque et Jean-Christophe en était à sa dernière campagne dans les rangs universitaires, a raconté Touré. Il était tombé au combat en raison d’une blessure à un doigt et on m’avait lancé dans la fosse aux lions, comme ce sera le cas samedi. »

Les deux colosses ont été à nouveau réunis en mai dernier alors que les Alouettes ont réclamé Touré au huitième tour du repêchage de la LCF.

«Je suis encore en train de m’adapter au rythme du football professionnel, a admis le joueur originaire du Mali. Par contre, je suis bien entouré avec les entraîneurs André Bolduc et Jacques Chapdelaine et mes coéquipiers m’aident beaucoup. »

Avec la présence de Beaulieu devant lui dans la hiérarchie de l’escouade montréalaise, Touré ne s’attendait pas à ce que les Alouettes aient besoin de ses services comme partant au sein de l’unité offensive cette saison.

«Je me suis mis dans la tête d’être prêt à prendre la relève si c’est nécessaire, a mentionné Touré. Je me suis toujours préparé comme si j’étais le partant même si je ne souhaitais pas une blessure à mon ami. »

De la glace dans les veines

Touré ne ressent pas de nervosité quand il discute de son baptême du feu dans la Ligue canadienne.

«Je ne dirais pas que ça me stresse, mais ça me permet de mieux me préparer, a expliqué le gaillard de 6 pi 4 po et 245 lb. Que je sois partant ou pas, la préparation est la même. La seule différence pour le match de cette semaine, c’est que ce sera moi qui exécuterai les jeux et non JC.»

«Ça ne change pas grand-chose. Il n’y a rien de mieux que de me retrouver dans une situation de match pour engranger de l’expérience.»