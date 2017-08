Alexey Marchenko choisit le CSKA Moscou

Le défenseur Alexey Marchenko a signé un contrat de trois ans avec le CSKA Moscou, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), mercredi.

Marchenko avait vu son contrat résilié par les Maple Leafs de Toronto après que son nom eut été soumis au ballottage cette semaine. Le Moscovite effectuera un retour avec le CSKA, pour qui il a évolué de 2009-2010 à 2012-2013.

La saison passée, il a inscrit un but et sept mentions d’aide en 41 rencontres avec les Red Wings de Detroit et les Leafs. Il a disputé 121 matchs en carrière dans la Ligue nationale et a obtenu 21 points.