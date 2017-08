Alexander Zverev évincé dès son entrée en scène à Cincinnati

Alexander Zverev, vainqueur de Roger Federer en finale du Masters 1000 de Montréal, a quitté Cincinnati dès son entrée en lice, mercredi, alors que Grigor Dimitrov affrontera Juan Martin Del Potro dans un alléchant 8e de finale de la répétition générale d'avant US Open.

Le jeune Zverev, N.7 mondial à 20 ans après notamment sa belle victoire au Masters 1000 de Rome devant Novak Djokovic, a pourtant bien débuté son deuxième tour dans l'Ohio en s'emparant du set initial 6-4. Mais il s'est ensuite désuni, permettant alors à l'Américain Frances Tiafoe, 19 ans et 87e mondial, d'égaliser et de finalement l'emporter 4-6, 6-3, 6-4 après 1 h 57 minutes d'échanges.

Et pourtant Zverev servait presque aussi bien que son adversaire avec 60% de première balle (contre 62 à Tiafoe) et 12 as. En revanche, il a été nettement dominé en retour de service avec des pourcentages indignes d'un potentiel futur N.1 mondial. Avec 36,5% contre 50,5% à son adversaire, l'Allemand, auteur de surcroît de 7 doubles fautes, n'a eu aucune chance face à la régularité de son adversaire.

En 8e de finale, Tiafoe, qui a ainsi mis fin à la série de 10 matches gagnés de rang de l'Allemand, affrontera son compatriote John Isner, le grand serveur victorieux de Tommy Paul, un autre Américain, 6-3, 6-3.

Le match entre Dimitrov le Bulgare, 11e joueur mondial, et Del Potro, 30e et vainqueur de l'US Open 2009, s'annonce alléchant.

Dimitrov, déjà vainqueur de deux tournois cette année, à Brisbane et Sofia, a mis un set pour prendre la mesure de l'Espagnol Feliciano Lopez (34e) 7-6 (7/5), 6-4. Le Bulgare de 26 ans a enlevé mercredi son 30e match de l'année, contre 14 de perdus.