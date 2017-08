Will Butcher discutera avec au moins trois équipes

Will Butcher devient officiellement le joueur le plus convoité des rangs universitaires américains (NCAA).

Le défenseur, dernier récipiendaire du trophée Hobey Baker dans l’uniforme des Pioneers de l’Université de Denver, deviendra joueur autonome sans compensation mardi soir et discutera au moins avec les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo et les Golden Knights de Vegas parmi les équipes intéressées à ses services, a rapporté le Denver Post.

C’est dire que Butcher, 22 ans, ne s’est pas entendu avec l’Avalanche du Colorado avant l’échéance des quatre ans après sa sélection au repêchage. L’arrière de 5 pi 10 po fut un choix de cinquième tour de l’Avalanche au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2013.

Butcher avait reçu une offre de contrat d’entrée de la part de l’Avalanche en avril dernier, mais l’avait refusée.

Au printemps 2015, Butcher avait révélé que l’Avalanche avait indiqué à son agent qu’elle n’était pas intéressée à lui offrir un contrat. À l’époque entraîneur-chef de la formation du Colorado, Patrick Roy n’était pas friand des défenseurs sous la moyenne la LNH en termes de gabarit.

Butcher a inscrit 37 points en 43 rencontres la saison dernière à Denver, et 32 lors de la campagne précédente. Il a guidé les Pioneers vers un triomphe en 2017 au championnat de la NCAA, le Frozen Four.