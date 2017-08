Un ancien du baseball majeur chez les Capitales

Les Capitales de Québec ont embauché le lanceur gaucher Matt Marksberry, un ancien du baseball majeur, lundi.

L’artilleur ayant disputé son dernier match avec les Braves d’Atlanta en 2016 est le 12e ex-baseballeur des grandes ligues à évoluer pour la formation de la Vieille-Capitale.

<Il a totalisé 26 manches et deux tiers dans les majeures, lui qui avait atteint le niveau AAA à sa troisième saison seulement dans le baseball affilié. Au AAA, Marksberry a conservé une moyenne de points mérités de 2,64, passant 44 manches et un tiers au monticule.

«Il s’est essayé avec Somerset [dans l’Atlantic League], mais il n’y avait pas de place pour lui, puisqu’il n’est pas encore tout à fait prêt à lancer deux matchs d’affilée.

Il a repris sa forme et il se trouve proche de ce qu’il était avant. On peut se permettre d’être plus patient. C’est quand même un gars qui jouait dans le baseball majeur l’an dernier. On pense qu’il est capable de retirer pas mal de frappeurs dans notre ligue», a mentionné dans un communiqué le gérant Patrick Scalabrini.

Par ailleurs, Marksberry s’était retrouvé dans le coma artificiel en octobre 2016 et y était demeuré pendant plusieurs jours.

Après avoir ressenti des maux de ventre, il s’était soumis à quelques examens médicaux et pendant la nuit précédant une colonoscopie, le natif de Cincinnati avait été victime d’une sévère déshydratation et avait été hospitalisé d’urgence en raison de la défaillance de certains de ses organes.