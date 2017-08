Les Canadiennes obtiennent la gardienne Emerance Maschmeyer de l'Inferno de Calgary

Les Canadiennes de Montréal ont acquis la gardienne Emerance Maschmeyer de l’Inferno de Calgary, a annoncé lundi la directrice générale Meg Hewings.

Il s’agit d’une retombée de l’échange qui a envoyé l’attaquante Haley Irwin à l’Inferno en 2014.

«Emerance Maschmeyer est une des jeunes gardiennes les plus prometteuses et une coéquipière respectée», a déclaré Hewings.

«Après un passage éclatant pour le Canada au Championnat du monde 2016, un parcours universitaire superbe avec le Crimson de Harvard et une performance impressionnante en tant que recrue dans la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL) avec l’Inferno, nous sommes excitées de lui souhaiter la bienvenue chez les Canadiennes la saison prochaine.

Maschmeyer a pris part à huit rencontres avec l’Inferno en 2016-2017, affichant un dossier de 5-3 incluant deux blanchissages, une moyenne de 1,49 but alloué par match et un taux d’efficacité de ,946.

L’effectif des Canadiennes comprend déjà les gardiennes Charline Labonté et Catherine Herron.

Les Canadiennes ont également obtenu les défenseuses américaine et japonaise Maggie DiMasi et Nachi Fujimoto des Blades de Boston contre des choix de sixième et de septième tour au repêchage – année à déterminer.

La formation montréalaise a également cédé la défenseuse Brittney Fouracres à l’Inferno en retour de considérations futures, en plus de libérer l’attaquante Leslie Osles, qui prend la direction de l’Europe.