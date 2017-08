Les Astros ne dérougissent pas

La puissante attaque des Astros de Houston a explosé avec cinq points en début de deuxième manche, l’emportant finalement 9-4 contre les Diamondbacks de l’Arizona, mardi, à Phoenix.

J.D. Davis, Max Stassi, George Springer et Alex Bregman ont chacun réussi un coup sûr pour plus d’un but lors de ce tour au bâton déterminant.

Springer a frappé un double ayant permis à Stassi et Jake Marisnick de croiser le marbre. Il est lui-même venu marquer par la suite grâce à un triple de Bregman.

Avec cette victoire, les Astros ont ainsi porté leur fiche à 73-46, ce qui représente le deuxième meilleur dossier du baseball majeur. Seuls les Dodgers de Los Angeles ont un rendement supérieur.

Peacock s’illustre au bâton

Même le lanceur partant des Astros Brad Peacock a contribué à l’offensive lors de cette partie face aux Diamondbacks. Il a produit deux points grâce à un double en troisième manche, portant alors le pointage à 7-0.

Au monticule, Peacock a alloué quatre points en seulement quatre manches et deux tiers. Il a par ailleurs cumulé neuf retraits au bâton. C’est le releveur Francis Martes (5-2) qui a été crédité de la victoire, lui qui a bouclé la cinquième manche avant de retirer les Diamondabacks dans l’ordre en sixième manche.

L’ancien artilleur des Blue Jays de Toronto Francisco Liriano a également vu de l’action dans cette partie, œuvrant en neuvième manche. Il n’a accordé aucun coup sûr, mais a cédé deux buts sur balles. Les Diamondbacks n’ont toutefois pu en profiter.

À son premier match de la saison avec les Astros, Stassi a ajouté un circuit en solo, en début de neuvième, après avoir frappé un double en deuxième manche.

Le lanceur des Diamondbacks Anthony Banda (1-3) a subi la défaite après avoir offert huit points en quatre manches.