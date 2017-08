LeBron James accuse Donald Trump de remettre la haine raciale «à la mode»

La vedette du basketball LeBron James a accusé mardi Donald Trump de remettre la haine raciale «à la mode», après les propos du président américain sur les responsabilités des violences de Charlottesville qui doivent selon lui être réparties «des deux côtés».

«Il y a toujours eu de la haine raciale aux États-Unis. On le sait, mais Donald Trump l'a remise à la mode!», a tweeté le joueur des Cavaliers de Cleveland.

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!