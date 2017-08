Le nouveau «jumbotron» des Falcons est hallucinant

Les Falcons d’Atlanta profiteront d’un nouveau départ cette saison après la débâcle du dernier Super Bowl contre les Patriots grâce à un nouveau stade à la fine pointe de la technologie.

Le nouveau Mercedes-Benz Stadium, qui sera partagé avec l’Atlanta United FC de la Major Soccer League, est absolument spectaculaire, comme ont pu le constater des journalistes qui ont eu l’occasion de le visiter mardi.

Le «jumbotron» du stade est particulièrement impressionnant. Haut de plus de cinq étages et large de 1 100 pieds, cet écran incurvé installé dans les hauteurs de l’enceinte peut diffuser jusqu’à huit sources différentes.

"Halo Board" at @AtlantaFalcons Mercedes-Benz Stadium is over five stories tall & 1,100 feet around. Can show as many 8 different TV feeds pic.twitter.com/1Wo734W046 — Darren Rovell (@darrenrovell) 15 août 2017

Au-dessus de cette merveille technologique a été installé un toit rétractable tout aussi spectaculaire.

Le journaliste d’ESPN Darren Rovell a documenté les autres aspects du stade qui retiennent l’attention, comme un écran vertical de 101 pieds de hauteur dans l’entrée principale.

New Falcons stadium has a 101 foot digital board wrapped on three sides in concourse of main entrance. pic.twitter.com/tOvvl34RMk — Darren Rovell (@darrenrovell) 15 août 2017

Les Falcons afficheront par ailleurs la saison prochaine les plus bas prix pour la nourriture et les breuvages vendus au stade du sport professionnel. Une bière y sera notamment vendue au prix de 5 $ et une boisson gazeuse au coût de 2 $.

The @AtlantaFalcons with the lowest concession prices in pro sports, includes $2 soda & $5 for a 12 oz domestic beer. pic.twitter.com/vuJcGHG2pt — Darren Rovell (@darrenrovell) 15 août 2017