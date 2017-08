Le Fire, un adversaire baromètre au Stade Saputo

Plus les semaines passent, plus un sentiment d'urgence commence à s'installer chez l'Impact de Montréal.

L’équipe est à cinq points d'une place en séries et possède trois matchs en main sur le Crew de Columbus. Les joueurs savent donc qu'ils devront transformer le Stade Saputo en forteresse au cours de leur prochaine série de quatre matchs à domicile, et tout ça commence mercredi, contre le Fire de Chicago.

«On est à domicile et on est dans une ligue où tu prends 80 % de tes points à domicile. Je regarde le classement et les équipes qui sont devant nous le sont parce qu’elles ont quasiment été parfaites à la maison», indique le capitaine Patrice Bernier.

L'équipe a démontré davantage de confiance au cours des derniers matchs. Mais ces duels contre les meilleures formations de la ligue représentent un test important.

«C'est important pour nous de continuer sur notre séquence et ça nous donne la chance de nous mesurer à une des meilleures équipes de la MLS. Ça va être un défi pour nous. Je pense que l'équipe est en train de grandir au niveau mental et technique aussi sur le terrain», note l’entraîneur Mauro Biello.

Heureusement, Biello peut compter sur un effectif complet pour l’une des premières fois de la saison.

Cette profondeur apporte du positif alors que l'équipe bataille pour une place en séries.

«C'est bien, pas juste sur le terrain, mais aussi au niveau du travail à l'entraînement quand tu vois tous ces joueurs disponibles, tu vois l'intensité et la qualité qui augmente à l'entraînement, et ça fait partie de la cohésion qu'on commence à voir sur le terrain.»