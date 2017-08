La guerre entre les Red Sox et les Yankees

Publié aujourd'hui à 10h29

Mis à jouraujourd'hui à 10h32

Lorsque le président des Red Sox, Dave Dombrowski, a fait l’acquisition de Chris Sale et de David Price, le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a déclaré que les Red Sox étaient les nouveaux Warriors de la Ligue américaine. C'est à dire qu’ils voulaient gagner en dépensant beaucoup d’argent.

On doit admettre que Sale permet aux Red Sox de gagner, mais Price, lui, ne répond pas aux attentes.

Puis avant la date limite des échanges, c’était au tour des Yankees de remplacer les Red Sox à titre nouveaux Warriors de la Ligue américaine, selon les dires de Dombrowski.

Chez les Yankees, on a complété des échanges majeurs. Selon certains supposés connaisseurs, les Yankees étaient les grands gagnants avec les acquisitions de Todd Frazier ainsi que des lanceurs Sonny Gray, Tommy Kahnle, Jaime Garcia et David Robertson.

Les fiches des nouveaux releveurs des Yankees Kahnle et Robertson sont exceptionnelles. Le rendement des lanceurs partants Gray et Garcia n’est pas cependant pas très reluisant. Garcia a une défaite en deux départs et Gray a une fiche de 0-2.

Le 31 juillet dernier, les Yankees devançaient les Red Sox au premier rang. Et maintenant? Les Red Sox ont une priorité de quatre matchs et demi. Quel revirement.

Les Jays toujours vivants

Les Blue Jays sont toujours dans la course et voici pourquoi.

Le calendrier du baseball majeur est un marathon de plusieurs mois. Les Jays s’approchent du dernier tournant en accusant un retard de quatre matchs dans la colonne des victoires. Il y a plusieurs équipes qui sont devant, mais la différence dans le chapitre des gains est minimale.

Le directeur général doit absolument trouver un autre lanceur partant. La pente vers les séries est déjà très abrupte. Sans l’acquisition d’un autre lanceur, le sommet ne sera pas atteignable.

Stanton demeurera-t-il à Miami?

Selon certaines informations, le propriétaire des Marlins, Jeffrey Loria, en est venu à une entente avec le groupe de Derek Jeter pour la vente de l’équipe. Pour les partisans des Marlins, c’est une bonne nouvelle, mais il faut aussi donner beaucoup de crédit à Loria.

Les Marlins jouent dans un des plus beaux stades du baseball majeur. Le réseau des filiales continue de développer d’excellents joueurs. Les nouveaux propriétaires peuvent compter sur l’un des meilleurs frappeurs du baseball majeur, Giancarlo Stanton.

La vente potentielle des Marlins assure pratiquement que Stanton sera un joueur des Marlins pour longtemps.