Juste assez de pression pour Jakob Pelletier

Jakob Pelletier n’est pas du type à se faire du mauvais sang. Troisième choix au total du dernier repêchage de la LHJMQ, le talentueux attaquant entamera un nouveau chapitre important de sa jeune carrière dans les prochaines heures avec les Wildcats de Moncton, en adoptant une attitude qui l’a bien servi jusqu’ici.

À pareille date l’an passé, Pelletier effectuait ses premiers pas avec l’équipe midget AAA du Blizzard du Séminaire Saint-François, où il était déjà perçu comme l’un des espoirs de demain du hockey junior majeur. S’il a donné raison aux observateurs en connaissant une saison de rêve à 15 ans, marquée par son titre de joueur par excellence des séries éliminatoires (29 points en 17 matchs), la conquête de la coupe Jimmy-Ferrari et une participation en finale du championnat canadien, Pelletier ne compte pas s’arrêter là au niveau supérieur.

Stress contrôlé

« Il y a un petit stress, mais je me sens quand même en confiance. J’ai hâte que tout ça commence. Je veux montrer que ce n’est pas un hasard si je me suis rendu là et je veux apporter la même chose qu’au camp midget, l’an passé. Je veux arriver et faire ma place », exprimait le patineur de Neufchâtel en entrevue téléphonique pendant qu’il se dirigeait vers sa nouvelle ville d’adoption, mardi.

Pelletier et les autres recrues des Wildcats se mesureront à celles des cinq autres formations des Maritimes, à Moncton, de mercredi à samedi, dans un tournoi de nombrils verts en prévision du camp d’entraînement officiel. Pelletier comptera sur l’appui de plusieurs membres de sa famille pour l’occasion, dont ses parents.

« Mon premier but est de faire le club à Moncton. Je me sens prêt. Avec la saison qu’on a connue l’an passé [avec le Blizzard], j’ai pris de la maturité et j’ai acquis du bagage. Je suis prêt à changer de ligue », a souligné le hockeyeur de 5 pi 8 po, qui dit avoir ajouté une dizaine de livres à sa charpente pour s’établir à 160 lb, tout en renforçant ses jambes.

L’entraîneur du Blizzard, Martin Laperrière, a déjà fait une croix sur ses services pour la prochaine campagne. « Jakob sera une pièce maîtresse importante des Wildcats et on s’est fait nos adieux après la dernière saison. »

Équipe à relancer

Reconnus pour leur excellence, les Wildcats ont dérogé à leurs habitudes, l’an dernier, en présentant une fiche misérable de 14-51-3, la pire de toute la LHJMQ. L’arrivée de Pelletier signifie le début d’une nouvelle ère pour la formation du Nouveau-Brunswick, qui emménagera dans un amphithéâtre fraîchement construit pour la rentrée 2018.

Sent-il une pression particulière en raison de son statut de premier choix ?

« La pression, je ne la sens pas encore. Je m’en vais là pour faire le club en premier et s’il y a de la pression, je vais la gérer et je vais m’adapter à ça », a répondu le jeune homme plein d’assurance.