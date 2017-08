Foreurs: Maxence Guénette impatient de montrer son savoir-faire

À l’instar de Jakob Pelletier, le défenseur Maxence Guénette s’apprête à vivre ses premiers moments dans le bain de la LHJMQ. Guénette, un produit des Commandeurs de Lévis, a été sélectionné au cinquième échelon par les Foreurs de Val-d’Or en juin dernier.

L’arrière de 5 pi 11 po prendra la route vers Sherbrooke jeudi, où se tiendra le tournoi des recrues pour les Foreurs, le Phoenix, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Olympiques de Gatineau.

«Pour moi, le camp des recrues va être important pour me comparer aux autres joueurs sélectionnés [au dernier repêchage]. Oui, cinquième, c’est quand même gros pour un joueur, mais ça m’importe peu. Plus tard ou plus tôt, les coachs ne s’en préoccupent pas», a déclaré cette fierté de Saint-Jean-Chrysostome.

Auteur de quatre buts et 12 mentions d’aide en 40 rencontres à sa seule saison midget AAA, Guénette n’entend pas changer le style qu’il préconisait avec les Commandeurs, éliminés en demi-finales par le Blizzard lors des plus récentes séries.

«Je n’ai pas d’attentes, je veux juste me prouver comme je l’ai fait l’an passé avec mon équipe midget. Sans doute que notre parcours éliminatoire a aidé [mon cas], les Foreurs ont vraiment eu le temps de me voir jouer, de me voir sous pression. Ce fut un plus, selon moi.»

Guénette participera au Défi des recrues en compagnie de son coéquipier chez les Commandeurs, Jérémy Michel, réclamé au 17e rang. Mathieu Bizier (Rimouski, 11e), aussi des Commandeurs, ainsi que Pierrick Dubé (Québec, 18e) et Thomas Pelletier (Drummondville, 19e), du Blizzard, seront aussi en action dès jeudi.

Les camps midget AAA s’ouvrent

Depuis dimanche, les activités ont repris sur la glace du Blizzard et de ceux que l’on doit désormais appeler Chevaliers (anciennement Commandeurs). Obligés de raccourcir à 20 joueurs d’ici vendredi l’alignement de leur camp respectif auquel ils ont convié plus d’une quarantaine d’aspirants, les entraîneurs n’auront pas le temps de souffler.

«Le camp est plus court d'une semaine, alors il y a plus de travail à faire. Par contre, on connaît les joueurs. Pour un entraîneur, c’est l’une des périodes les plus difficiles», a expliqué le pilote lévisien Mathieu Turcotte, qui ne s’attend pas à revoir ses poulains choisis en première ronde.

«On a décidé de donner la chance à plus de joueurs de se faire valoir avec les joueurs dans les camps juniors [...] On voit qui s’est entrainé cet été et qui performe aux bons moments, et ce, dans la même idéologie implantée l’an dernier», a mentionné son vis-à-vis du Blizzard, Martin Laperrière.