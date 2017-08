Ed Gainey est le plus méritant

Le demi défensif des Roughriders de la Saskatchewan Ed Gainey a reçu la mention principale de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Pour leur part, les pivots Mike Reilly et Kevin Glenn, respectivement des Eskimos d’Edmonton et des Riders, ont obtenu les deuxième et troisième distinctions hebdomadaires.

Gainey a réalisé quatre interceptions, dont trois en première demie, aux dépens des Lions de la Colombie-Britannique, dimanche. L’une d’entre elles s’est d’ailleurs conclue par une course de 49 verges jusque dans la zone des buts.

Dans le triomphe de 41-8 des siens, le produit de l’Université Appalachian State a établi un record d’équipe pour le nombre de larcins réussis au cours d’une rencontre. La marque de la LCF est de cinq et a été l’œuvre de Rod Hill, des Blue Bombers de Winnipeg, en 1190.

Quant à Reilly, il a complété 27 de ses 38 passes pour des gains de 384 verges et deux majeurs, menant son club vers un triomphe de 27-20 contre le Rouge et Noir d’Ottawa, jeudi. Il a ajouté 51 verges au sol, lui qui compte 13 touchés aériens en 2017. La formation albertaine affiche un dossier de 7-0 cette année.

Enfin, Glenn a amassé 320 verges et rejoint ses coéquipiers trois fois dans la zone payante. Il a atteint la cible 19 fois en 25 occasions.