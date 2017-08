Dzemaili et Piette, des étoiles méritantes

Les milieux de terrain de l’Impact Blerim Dzemaili et Samuel Piette ont bien mérité d’être nommés sur l’équipe de la semaine en MLS.

Les deux hommes ont livré de belles performances qui ont eu un impact direct sur cette grosse victoire de 3-0 acquise à Philadelphie.

Dzemaili n’a pas eu le pied sur l’accélérateur pendant 90 minutes, certes, mais il a été un véritable poison dès qu’une occasion offensive se présentait à lui. L’international suisse a fait mal à l’Union en marquant deux fois.

Piette, qui en était à son premier match avec l’Impact, s’est littéralement comporté comme une sorte de chaînon manquant dans la défense de l’équipe, étant partout à la fois devant Victor Cabrera et Laurent Ciman en plus de menotter C.J. Sapong, le joueur le plus dangereux chez l’adversaire.

Vincent Destouches, Frédéric Lord et Nicolas Martineau en ont parlé, mardi, à l’émission «l’Impact cette semaine».

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.