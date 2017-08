Dix candidats au trophée Vézina pour la saison 2017-2018

Est-ce qu’un nouveau venu viendra brouiller les cartes dans la course au trophée Vézina la saison prochaine, dans la LNH?

Il semblait que Carey Price et Braden Holtby était destinés à s’échanger le trophée pour les années à venir après avoir respectivement connu des saisons exceptionnelles en 2014-2015 et en 2015-2016. Or, Sergei Bobrovsky s’en est emparé au terme la dernière saison après avoir connu une résurgence devant le filet des Blue Jackets. Il s’agissait d’un deuxième Vézina pour lui. Price et Holtby étaient également en nomination et risquent fort de l’être de nouveau en juin prochain. Il ne faudrait cependant pas sous-estimer certains autres gardiens dont la carrière est en ascension. Les conditions sont en place pour qu’un nouveau venu vienne remporter un premier Vézina au terme de la prochaine saison.

Voici les 10 candidats les plus plausibles au trophée Vézina, en 2017-2018:

1. Matt Murray, Penguins de Pittsburgh

Murray est un choix risqué, sans aucun doute. Il a dû composer avec plusieurs blessures dans les deux premières années de sa carrière dans la LNH, ce qui inclut une fracture à une main et une blessure à l’aine la saison dernière. Ce dernier pépin est plutôt inquiétant, compte tenu de sa position. Mais il n’a que 23 ans, alors il est encore tôt pour considérer qu’il est enclin aux blessures. Une fois dans l’alignement, par contre, il a été aussi bon que n’importe qui. Durant ses deux premières saisons, Murray a pris part à 62 parties, ce qui est l’équivalent d’une campagne complète pour un gardien numéro un. Ses chiffres : 32-10-4, une moyenne de 2,41, un pourcentage d’arrêt de .923 et quatre jeux blancs. Cela le place facilement parmi l’élite, et en théorie, Murray est toujours en ascension.

Selon des chiffres compilés par firstlinestats.com, Murray a présenté le meilleur pourcentage d’arrêt ajusté de toute la LNH l’an dernier, devant Bobrovsky. Murray continue à s’améliorer, il possède déjà deux bagues de la Coupe Stanley, et il démontre le calme d’un jeune Carey Price. Il évolue au sein de la meilleure équipe de la ligue et a tout en main pour cumuler des statistiques monstrueuses, d’autant plus que Marc-André Fleury n’est plus là pour lui prendre des départs.

2. Carey Price, Canadiens de Montréal

On a l’impression que Price est un peu passé sous le radar, la saison dernière. Il ne semblait jamais vraiment en voie de gagner le Vézina, son pourcentage d’arrêt a été de .923, son plus bas depuis 2012-2013, mais en fait, cela démontre à quel point ses standards sont élevés. Price, comme le CH, n’a pas été très constant d’un mois à l’autre, mais il a retrouvé son rendement étincelant en fin de campagne. Le numéro 31 a le don de réaliser des arrêts difficiles sans avoir l’air de forcer grâce à son calme et à son positionnement.

Toutefois, la défense du Tricolore sera passablement différente la saison prochaine et cela pourrait peut-être jouer contre lui. Nathan Beaulieu, Andrei Markov et Alexei Emelin sont partis pour être remplacés, du moins jusqu’à maintenant, par Karl Alzner, David Schlemko et Mark Streit. Les statistiques avancées tendent à démontrer qu’Alzner a été un peu surévalué l’an dernier, alors il y a peut-être lieu de croire que Price n’aura pas une défense améliorée devant lui. Cependant, comme il l’a souvent prouvé dans le passé, il est capable de traîner une équipe sur ses épaules. Il peut être dans la course au Vézina en ayant une défense ordinaire devant lui.

3. Braden Holtby, Capitals de Washington

Holtby est un cas très intéressant cette année. Il est, de façon générale, le choix le plus sûr pour ce trophée, puisqu’il est d’une constance remarquable en plus de jouer pour une puissance. Or, soudainement, on ne sait plus trop à s’attendre des «Caps». Ils ont perdu Alzner, Kevin Shattenkirk et Nate Schmidt à la ligne bleue et devront espérer que des jeunes comme Madison Bowey sauront élever leur jeu au niveau de la LNH. Aussi, Washington ne peut plus compter sur les attaquants Marcus Johansson et Justin Williams, reconnus pour leur jeu responsable défensivement.

Il y a donc de bonnes chances que les chiffres d’Holtby régressent avec une équipe affaiblie devant lui. Il serait toutefois erroné de le compter pour battu. Parce que malgré tous ces départs, les Capitals demeurent une équipe talentueuse. Ils peuvent encore compter sur Matt Niskanen et John Carlson pour jouer de grosses minutes en défense, et on sait que les attaquants de l’équipe seront capables de garder la rondelle longuement en zone adverse. De plus, les équipes dirigées par Barry Trotz sont généralement très à point défensivement. Holtby risque fort d’être encore dans la course au Vézina.

4. Sergei Bobrovsky, Blue Jackets de Columbus

Bobrovsky fut l’un des meilleurs gardiens la saison dernière, peu importe la catégorie statistique. Il a mené la ligue en buts accordés par match et en pourcentage d’arrêt en plus d’obtenir 25 des 30 votes de première place pour l’obtention du Vézina. Il était un choix évident.

Que Bobrovsky ait accompli ses exploits après des saisons plus difficiles représente à la fois un avantage et un désavantage dans le futur. Il a subi de nombreuses blessures avant de finalement perdre 20 livres et changer son entraînement. Un Bobrovsky en santé aura une aussi bonne chance que quiconque de remporter le Vézina en 2017-18. Reste qu’une saison de bonne santé n’efface pas son historique. On aimerait le voir connaître deux saisons consécutives complètes avant de lui retirer son étiquette de joueur fragile.

5. John Gibson, Ducks d’Anaheim

Des blessures l’ont empêché de déployer pleinement ses ailes dans la LNH, mais il a disputé 52 matchs l’an dernier, un record personnel. La signature de Ryan Miller, un substitut de luxe, indique que les Ducks savent que Gibson n’est pas prêt pour une charge de travail de 70 parties. Mais Gibson est si bon et ses statistiques sont tellement sublimes qu’il pourrait être dans la discussion pour le Vézina même s’il ne dispute que 55 rencontres. Il a affiché une moyenne de buts alloués de 2,22, un pourcentage d’arrêt de ,924 et a obtenu six blanchissages l’an dernier derrière une jeune défensive.

6. Cam Talbot, Oilers d’Edmonton

Il a terminé au quatrième rang de la dernière course au Vézina. Il a disputé plus de minutes et a vu plus de tirs que tous les autres gardiens la saison dernière et il est quand même parvenu à maintenir des chiffres impressionnants, ce qui est encourageant. Il est possible que Talbot ait atteint son sommet la saison dernière, après tout il a 30 ans, mais ce sont des performances intéressantes. Les Oilers devraient poursuivre sur leur lancée victorieuse, faisant de Talbot un excellent choix pour mener la catégorie des victoires.

7. Devan Dubnyk, Wild du Minnesota

Dubnyk aurait déjà quelques trophées Vézina si ses saisons s’étaient terminées à la pause du match des étoiles. En 2015-16 et surtout en 2016-17, ses statistiques ont été spectaculaires jusqu’à la fin du mois de janvier. L’an dernier, il s’est rendu à Los Angeles pour le match des étoiles avec une moyenne de buts alloués de 1,88 et un pourcentage d’arrêt de ,936. Mais le gardien de 6 pi 6 po et 213 livres a tendance à s’essouffler au fur et à mesure que la saison progresse. Comme l’histoire se répète depuis deux ans, il n’y a pas de raison de croire que les choses vont changer, le laissant tout juste à l’extérieur du groupe des gardiens élites de la LNH.

8. Corey Crawford, des Blackhawks de Chicago

Corey Crawford nous a habitués à l’excellence. La saison dernière, il a connu une baisse statistique avec une moyenne de 2,55 et un taux d’efficacité de ,918, après avoir montré une moyenne de 2,25 et un pourcentage d’arrêts de 92,2% au cours des quatre années précédentes.

La prochaine saison nous dira si 2016-2017 était une anomalie ou le début du déclin pour le gardien natif de Châteauguay. Rien pour l’aider, la défense des Hawks a perdu des plumes avec les départs de Niklas Hjalmarsson, Brian Campbell, Trevor van Riemsdyk et Johnny Oduya.

9. Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto

Andersen est la carte cachée du groupe. Il a été mauvais à ses cinq premiers matchs avec les Maple Leafs, mais il a été solide par la suite, présentant un taux d’efficacité de ,923 dans les 61 dernières rencontres.

Pour espérer remporter le trophée Vézina, il aura besoin que les Leafs s’améliorent en défensive. Mais le fait qu’il a bien paru malgré une brigade défensive inexpérimentée en dit beaucoup.

10. Jake Allen, des Blues de St. Louis

Jake Allen a connu un mois de février du tonnerre avec un pourcentage d’arrêts de 93,8%. Précédemment, il avait eu un rendement décevant en première moitié de saison.

Ce revirement de situation a coïncidé avec l’arrivée de Martin Brodeur à titre d’entraîneur des gardiens. Ce dernier ne sera cependant pas de retour la saison prochaine.

Autres candidats potentiels : Martin Jones (Sharks), Ben Bishop (Stars), Tuukka Rask (Bruins), Andrei Vasilevskiy (Lightning), Mike Smith (Flames), Craig Anderson (Sénateurs) et Henrik Lundqvist (Rangers).

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.