Devin Mesoraco encore blessé

Le receveur des Reds de Cincinnati Devin Mesoraco a subi une fracture au pied gauche pendant le match de lundi contre les Cubs de Chicago et il ratera vraisemblablement quelques semaines d’activités.

D’après le site MLB.com, le joueur concerné se soumettra incessamment à un examen d’imagerie par résonance magnétique afin que son équipe puisse établir un pronostic plus précis. Il a été atteint par un tir du lanceur Jose Quintana pendant la deuxième manche de la partie disputée au Wrigley Field et a quitté le terrain après l’optionnel de Patrick Kivlehan.

En juillet dernier, Mesoraco s’est retrouvé sur le carreau à cause d’une blessure à l’épaule gauche et de douleurs au genou gauche. Cette saison, il a conservé une moyenne au bâton de ,213, totalisant six circuits et 14 points produits.