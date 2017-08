Calendrier allongé de la NBA : plus de repos pour les joueurs

La NBA a dévoilé son calendrier pour la saison à venir, un calendrier rallongé pour laisser plus de repos aux joueurs, soumis à des cadences infernales et de plus en plus contraints à déclarer forfait pour s’économiser.

La saison commencera ainsi le 17 octobre, une dizaine de jours avant le début habituel de la compétition, ce qui permettra de mieux espacer les rencontres. Une saison régulière de NBA compte 82 matchs, que les équipes avaient l’habitude de disputer en à peine cinq mois et demi.

Dorénavant, fini les périodes de quatre matchs en cinq jours, ou de 18 matchs en un mois à travers le continent américain, comme cela était le cas. Les longs voyages de plus de 3000 kilomètres pour disputer un seul match seront également réduits de deux tiers, pour que les équipes regroupent leurs déplacements et gagnent du temps.

Le nombre de «back-to-backs», quand les clubs jouent deux soirs de suite, sera aussi en baisse.

En offrant plus de temps de récupération aux joueurs, la NBA relance ainsi l’intérêt de certains matchs. Ces dernières années, les stars étaient de plus en plus ménagées quand l’accumulation des rencontres devenait trop importante. En 2006, quand la NBA a officialisé le «repos» comme raison d’absence d’un joueur sur la feuille de match, 23 joueurs en bonne santé avaient été laissés au repos. L’an dernier, ce chiffre était proche de 150.

Cette pratique a été démocratisée par Gregg Popovich. L’entraîneur-chef des Spurs de San Antonio avait marqué les esprits en alignant ses remplaçants face au Heat de Miami, futur champion, en 2012, alors que le match était diffusé à la télévision nationale.

Furieuse, la NBA avait puni les Spurs en leur faisant payer une amende de 250 000 $. Cela ne l’a pas empêché de recommencer, puisque sur les trois dernières saisons, il a ménagé ses joueurs à plus de 60 reprises.