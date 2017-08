Un gain important pour Justin Thomas

L’Américain Justin Thomas est passé du 14e au sixième rang du classement mondial du golf masculin diffusé lundi, lui qui a enlevé les honneurs du Championnat de la PGA la veille.

Son compatriote Dustin Johnson est toujours au sommet, tandis que le Japonais Hideki Matsuyama a dépassé Jordan Spieth au deuxième échelon. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Espagnol Sergio Garcia complètent le top 5.

Le meilleur Canadien est Adam Hadwin (49e). Pour leur part, Graham DeLaet, Mackenzie Hughes, Nick Taylor et David Hearn sont dans l’ordre 91e, 113e, 195e et 205e.

Peu de mouvement

Chez les femmes, la Sud-Coréenne So Yeon Ryu demeure en tête, devant Lexi Thompson, des États-Unis. La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn suit, alors que Sung Hyun Park, de la Corée du Sud, et Lydia Ko, de la Nouvelle-Zélande, sont quatrième et cinquième respectivement.

La Canadienne Brooke M. Henderson occupe la 10e place, en hausse de deux crans. De leur côté, les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc (+2) et Anne-Catherine Tanguay (-1) sont 222e et 346e.