Un bilan très positif pour la Coupe Rogers

La dernière semaine en a été toute une pour le tennis canadien.

Dans un premier temps, la Coupe Rogers de Montréal a établi un record mondial d'assistance pour un tournoi d'une semaine avec plus de 216 000 spectateurs.

«Je suis heureux de voir que ce tournoi est devenu un incontournable, a lancé le directeur du tournoi et vice-président de Tennis Canada, Eugène Lapierre, lundi, lors de l'émission Le Québec matin.

«C'est un beau succès et on se sert des retombées économiques pour développer le sport au pays. On veut voir de plus en plus de Canadiens connaître du succès.»

Puis parlant de succès, il y a le jeune Canadien Denis Shapovalov qui a fait tourner les têtes et fait rêver ses partisans en se rendant jusqu'en demi-finale.

«On a vu l'émergence d'un futur champion, a déclaré Lapierre. C'est bon pour lui. Cette performance lui permettra assurément de participer au tournoi de fin de saison de l'ATP de la prochaine génération.

«De plus, son nouveau classement (67e mondial) lui permettra de s'inscrire dans les plus gros tournois. On peut s'attendre à ce qu'il finisse dans le top 50 cette année et ce, à seulement 18 ans faut-il le rappeler.»

